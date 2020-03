Paris : « Sainte Geneviève, de nouveau nous en appelons à ta puissante intercession »

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.

En nous tournant vers toi, nous nous souvenons

De tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé

d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui implorent. Aujourd’hui, de nouveau,

Nous en appelons à ta puissante intercession.

Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants.

Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques.

Transmets leur Lumière pour éclairer leur conscience,

qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes

Désabusés par la vie, les malades et les mourants,

qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir

les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,

Soutiens les nombreux jeunes et étudiants

Qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle

Tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.

Que cette année anniversaire dans notre diocèse

Fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile. Sainte Geneviève, nous t’en supplions,

Prie Dieu pour nous,

Par Jésus Christ, dans l’Esprit :

Amen !

« Puisque cette année notre diocèse fête les 1.600 de la naissance de sa sainte patronne, j’invite tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté à réciter chaque jour et jusqu’à la fin de la pandémie la prière à Sainte Geneviève qui a su, par sa consécration, son courage et sa prière, sauver les parisiens des plus graves fléaux », a souligné Mgr Aupetit dans une lettre adressée vendredi à tous les catholiques de Paris. Il les invite également à vivre un jour de jeûne tous les mercredis jusqu’à Pâques. Voici la prière à sainte Geneviève :