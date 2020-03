Messes en direct : les églises parisiennes s’organisent

Les rassemblements de plus de 100 personnes étant désormais interdits en France afin de limiter la propagation du coronavirus, les diocèses s’organisent afin de permettre au plus grand nombre de fidèles d’y participer. À Paris et en Île-de-France, si les messes dominicales sont suspendues les prêtres continuent de célébrer tous les jours et les fidèles baptisés peuvent s’unir dans une communion spirituelle

Pour permettre aux fidèles de suivre l’office, plusieurs paroisses parisiennes ont choisi de mettre en place une diffusion directe. Youtube, Facebook, Twitch… tous les moyens sont bons pour mettre la messe à portée de tous. À Notre-Dame des Champs, dans le sixième arrondissement, la messe de 11h va être diffusée sur la chaîne YouTube. Celle de l’Immaculée Conception (12e), sera diffusée à midi sur la page Facebook. Chaque dimanche à 18h30, et à 18h15 en semaine, la messe de Saint-Germain l’Auxerrois (1er) est diffusée sur KTO. Au total, pour le moment, dix églises parisiennes ont mis en place un système de direct.

Retrouvez ci-dessous la carte des messes diffusées en direct :

Parce que dans les jours et les semaines à venir nombre de catholiques ne pourront légitimement pas participer à la messe dominicale, Aleteia vous propose, avec le concours de la revue Magnificat, de sanctifier ce 3e dimanche de Carême, par une célébration de la Parole de Dieu.