Livres : une technique pour lutter contre le diable en tête des ventes

1 La Citadelle Imprenable, Père Guy-Emmanuel Cariot, Mame, février 2020

Résumé : Une méthode pour identifier les origines de ses souffrances et de ses péchés à partir de la visite métaphorique d’une ville fortifiée qui représente la vie humaine et spirituelle. Appelée théorie du château, celle-ci propose neuf étapes pour résister aux attaques de l’ennemi et exercer pleinement sa liberté d’enfant de Dieu.





2 Chère Amazonie : Pape François, Cerf, Bayard, Mame, février 2020

Résumé : Cette exhortation tant attendue notamment sur la question des « viri probati » est un texte qui, indéniablement, porte un souffle missionnaire. Certes, il décevra certains et en rassurera d’autres mais le pape François donne ici une grande leçon d’espérance universelle. A l’échelle de presque un continent, le Saint Père redonne la priorité à porter aux plus démunis et éloignés de l’Église, à l’inculturation sociale et spirituelle, à la force et au don des femmes et aux conditions de vie particulières, si hautement symboliques pour la planète : notre Maison commune. Retrouvez-le en librairie.

3 Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, Pape François, Bayard, janvier 2020

Résumé : Un texte illustré d’anecdotes personnelles dans lequel le pape François explique la vocation des chrétiens à propager la parole de l’Évangile. Retrouvez-le en librairie.

4 Humanae Vitae, une prophétie : Mgr Michel Aupetit, Salvator, janvier 2020

Résumé : Une relecture de l’encyclique de Paul VI, « Humanae vitae », cinquante ans après sa publication en 1968. L’archevêque de Paris interroge la façon dont ce texte peut alimenter les débats sur l’éthique, la fécondité humaine ou la place de l’homme et de la femme dans la société du XXIe siècle. Retrouvez-le en librairie.

5 Youcat confession : Mame, janvier 2020

Résumé : Un guide, destiné aux adolescents, qui présente les différents aspects de la confession. Retrouvez-le en librairie.

6 À NOTRE-DAME : UNE COMMUNION UNIVERSELLE, PAR FRANÇOIS CHENG, SALVATOR, NOVEMBRE 2019

Résumé : Un recueil réunissant l’intervention de F. Cheng à l’émission télévisée La grande librairie du 17 avril 2019 sur l’incendie de Notre-Dame de Paris, des extraits de courriers envoyés par les téléspectateurs à l’écrivain ainsi qu’un texte ultérieur de ce dernier prolongeant sa réflexion. Retrouvez-le en librairie.

7 Enfin libre ! : Asia Bibi et Anne-Isabelle Tollet, Éditions du Rocher, janvier 2020

Résumé : Condamnée à mort au Pakistan, le seul crime de la jeune chrétienne Asia Bibi était d’avoir bu dans la même timbale que des femmes musulmanes. Ce « blasphème » lui valut neuf ans de prison, dans des conditions effroyables. sauvée par la mobilisation internationale, Asia Bibi a dû se réfugier au Canada. Son témoignage bouleversant est un vibrant plaidoyer pour la paix et le dialogue entre les religions, sans aucune trace de haine. Quelles leçons de foi et de vie ! Retrouvez-le en librairie.





8 Des profondeurs de nos cœurs : Cardinal Sarah, Fayard, janvier 2020

Résumé : Les deux hommes d’Église s’expriment sur les sujets difficiles que sont l’avenir des prêtres, la juste définition du sacerdoce catholique et le respect du célibat. Au fil des pages, les deux auteurs se répondent et se complètent en livrant une démonstration ouvrant le débat. Retrouvez-le en librairie.

9 Comprendre l'eucharistie : Bernard Sesboüé, Salvator, janvier 2020

Résumé : Une synthèse théologique sur le sacrement de l’eucharistie à destination des croyants. L’auteur se demande en quoi le sacrifice du Christ est un des fondements du mystère chrétien et comment sa célébration réunit l’Église comme symbole du corps du Christ. Il examine également les différentes déclinaisons confessionnelles de l’eucharistie et défend une réconciliation œcuménique. Retrouvez-le en librairie.

10 Enracinés ! Nous sommes tous des héritiers : Gabrielle Cluzel, Artège, Février 2020

Résumé : L’auteure s’intéresse aux valeurs et aux traditions françaises, raillées et dépassées pour certains mais qui pourraient être selon elle la clé d’un renouveau social. Elle s’interroge sur la langue, la culture, les romans familiaux ou encore les bonnes manières, lesquels sont une source de bien-être et de convivialité unissant la société. Retrouvez-le en librairie.