Coronavirus : trois solutions pour votre messe dominicale

Messes télévisées

Aucune messe dominicale n’aura lieu en public ce dimanche, au lendemain du passage au niveau 3 de l’épidémie de coronavirus. Une situation inédite qui provoque un certain désarroi parmi les fidèles. Cependant, il existe de nombreuses solutions pour suivre la messe à la télévision ou par internet, ou bien pour mener une célébration de la Parole à la maison. Certaines paroisses, dans la mesure du possible, multiplient également le nombre de messes afin de réduire la taille des assemblées.

Les messes retransmises à la télévision, jusque-là principalement dédiées aux personnes ne pouvant pas se déplacer, prennent aujourd’hui une toute autre ampleur. Elles vont s’avérer être un véritable soutien spirituel pour un très grand nombre de chrétiens privés de leur messe habituelle. L’émission Le jour du Seigneur, sur France 2, diffuse la messe à 11 heures en direct de l’église Saint-Vincent-de-Paul, à Clichy (Hauts-de-Seine), célébrée par le père Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France. KTO retransmet deux messes : à 7 heures, la messe du pape François à Sainte-Marthe, puis à 18h30, en direct depuis l’église Saint-Germain l’Auxerrois, à Paris.

Messes retransmises par des paroisses et des communautés

Certaines paroisses dans lesquelles les messes sont annulées proposent des retransmissions via YouTube ou Facebook. Ainsi, à Paris, bon nombre de paroisses diffuseront via leur chaîne YouTube. Pensez à vous abonner afin que la chaîne compte plus de 1.000 abonnés, sans quoi le live ne sera pas possible. Cette carte permet de visualiser les paroisses de Paris proposant de suivre en direct leurs messes dominicales. Ce sera également le cas sur la chaîne Youtube de la Basilique d’Alençon à 11 heures, ou encore sur la page Facebook Parole Adour qui diffusera à 10h45 la messe en direct de la cathédrale de Dax. Exceptionnellement, la communauté de l’Emmanuel étend aux dimanches la diffusion de la messe jusque-là proposée sur EmmanuelPlay uniquement en semaine. Demain, vous pourrez donc vivre la messe dominicale à 11h sur EmmanuelPlay.

Une célébration de la Parole à la maison

La rédaction d’Aleteia, avec le concours de Magnificat, vous a concocté tout le déroulement de la célébration de la Parole de ce troisième dimanche de Carême, afin que vous puissiez la vivre en petit comité à la maison, en famille ou entre amis ou voisins. Elle requiert au moins deux personnes présentes, un coin prière orné d’une croix ou d’un crucifix et de bougies. Libre à vous de désigner le conducteur de la célébration, des lecteurs, de l’animer avec des chants et de rédiger des intentions de prière universelle. Cela peut être un beau moment, un peu particulier, à vivre avec les enfants.