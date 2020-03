Une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes pour faire face au coronavirus

Alors que l’épidémie de coronavirus se développe rapidement dans le monde, de nombreuses initiatives de prière voient le jour. Délégué apostolique pour le Sanctuaire de Lourdes, Mgr Antoine Hérouard a de son côté annoncé une grande neuvaine de prière à l’Immaculée, du 17 au 25 mars. Les chapelets seront priés chaque jour en quatre langues (français, anglais, italien, espagnol). Cette prière de neuf jours est une « neuvaine » qui se conclue le 25 mars, fête de l’Annonciation, et jour de la 16ème apparition de la Vierge Marie à la Grotte. Invoquer l’Immaculée Conception, c’est demander à Marie sa protection : « Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ».

Concrètement, ceux qui souhaitent participer à cette chaîne de prière pour le monde « qui prend sa source à la Grotte de Lourdes », sont invités à suivre la prière proposer à la Grotte durant 9 jours, à 15h30 à l’heure du Chapelet, du 17 au 25 mars 2020 via la radio chrétienne, KTO, TVLourdes ou les réseaux sociaux du Sanctuaire.

Grande neuvaine à l’Immaculée

En ces temps troublés, où beaucoup de nos contemporains, à cause du coronavirus de

Wuhan, voient l’avenir avec inquiétude, demandons au Seigneur que par l’intercession de

Notre-Dame de Lourdes, il renouvelle en nous la confiance, l’espérance et la paix du coeur.

Marie, parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de

l’Esprit Saint, parce que tu as choisi Bernadette dans sa misère, que tu es l’étoile du matin, la

porte du ciel et la première créature ressuscitée, nous te prions et te confions nos vies à

l’heure où tant d’hommes et de femmes craignent pour leur santé. Assiste les malades et

les personnels soignants, accueille ceux qui sont morts et sois le réconfort des familles.

Credo

Pater noster

3 Ave Maria

Gloria Patri

Premier mystère (selon le jour)

Dieu Notre Père, parmi toutes tes créatures, tu as fait éclore Marie, la créature parfaite,

« l’Immaculée Conception ». Ici, à Lourdes, elle a prononcé ce nom et Bernadette l’a répété.

L’Immaculée Conception, c’est un cri d’espérance : le mal, le péché et la mort ne sont plus

les vainqueurs. Marie, signe précurseur, aurore du salut !

Notre-Dame de Lourdes, toi notre refuge, nous te prions.

Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; Gloire au Père

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

Deuxième mystère (selon le jour)

Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie comme Mère. Elle a partagé ta Passion et ta

Résurrection. Ici, à Lourdes, elle s’est montrée à Bernadette, attristée de nos péchés mais

rayonnante de ta lumière. Par elle, nous te confions nos joies, nos peines, nos espérances,

celle des malades, des soignants et des chercheurs, celle de tous les hommes.

Notre-Dame de Lourdes, notre soeur et notre mère, notre confidente et notre soutien dans

l’épreuve, nous te prions.

Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; Gloire au Père

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

Troisième mystère (selon le jour)

Esprit Saint, tu es Esprit d’amour et d’unité. Ici, à Lourdes, par Bernadette, Marie a demandé

de bâtir une chapelle et de venir en procession. Inspire l’Église que le Christ a construite sur

la foi de Pierre : rassemble-la dans l’unité et donne à tous ses membres nourris du pain de

vie de savoir affronter pleins de foi cette situation d’urgence sanitaire internationale.

Notre-Dame de Lourdes, toi qui es comblée de l’Esprit Saint, modèle des chrétiens et visage

maternel de l’Église, nous te prions.

Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; Gloire au Père

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !



Quatrième mystère (selon le jour)

Pour tant de grâces reçues, pour toutes les conversions, tous les pardons, toutes les

guérisons, pour les vocations et les promesses que tu as confirmées ou que tu as fait naître

ici, pour la joie du service que tu nous donnes de goûter, et pour la force et l’espérance que

tu mets en nos coeurs en ces temps troublés.

Notre-Dame de Lourdes, secours des chrétiens, nous te remercions.

Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; Gloire au Père

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

Cinquième mystère (selon le jour)

Avec tous nos frères et soeurs humains, avec les peuples en mal de paix et de justice, avec les

jeunes qui cherchent leur voie, toi qui t’es montrée toute jeune à la jeune Bernadette, avec

les victimes des maladies, d’un handicap, d’un échec, avec ceux qui auraient un motif de

désespérer et ceux qui pleurent un être cher. Et pour ceux qui ont été emportés par cette

maladie.

Notre-Dame de Lourdes, nous te prions !

Notre Père – 10 Je vous salue Marie – Gloire au Père

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

CONCLUSION

La « Prière d’une pauvre mendiante à Jésus » de Sainte Bernadette Soubirous

« O Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l’humilité, le pain d’obéissance, le pain de charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de la mortification intérieure, le pain de détachement des créatures, le pain de patience pour supporter les peines que mon coeur souffre.

Ô Jésus, Vous me voulez crucifiée, fiat, le pain de ne voir que Vous seul en tout et toujours. Jésus, Marie, la Croix, je ne veux d’autres amis que ceux-là ! Ainsi soit-il. »

Ou bien

Prière de saint Bernard : « Regarde l’étoile, invoque Marie. »

En la suivant, on ne dévie pas.