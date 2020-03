Coronavirus : une prière à saint Roch pour apaiser la peur de l’épidémie

Face à l’épidémie de coronavirus dans l’Hexagone, la peur n’est pas loin de s’installer. Comment ne pas céder à la panique d’être soit même infecté ? En priant Saint Roch , le saint le plus invoqué depuis le Moyen Âge contre les épidémies. Sa protection s’est progressivement étendue au monde agricole, aux animaux, aux catastrophes naturelles et aux maladies graves. De façon plus récente, il est également un exemple de solidarité humaine et de charité chrétienne, sous le signe du bénévolat.

Au XIVe siècle, Roch, 20 ans, fils d’un gouverneur de Montpellier, décide de vendre ses biens et de se faire pauvre du Christ à l’exemple de François d’Assise. La peste sévissant alors en Italie, il se dévoue aux soins des pauvres pestiférés et obtient beaucoup de guérisons. Atteint à son tour de la maladie, il est miraculeusement guéri et réapparait à Montpellier sans donner son identité. Considéré comme espion, saint Roch est mis en prison. Il y meurt au bout de cinq ans après avoir reçu les sacrements et révélé sa véritable identité au prêtre. Peu de temps après sa mort, son culte devient très populaire en Italie, en France puis dans toute l’Église.

Voici une prière d’intercession à saint Roch :

Saint Roch,

Vous avez soigné avec tant de générosité,

de charité, les malades atteints de la peste.

Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir

par le signe de la Croix,

des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons

à vous et nous vous supplions :

Intercédez auprès du Seigneur,

Pour nous obtenir amélioration, guérison,

Si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies,

Secourez-nous dans les maladies du corps,

Mais aussi de l’âme.

Avec grande confiance, nous vous prions

De nous protéger de la foudre dans les orages. Saint Roch, priez pour nous.

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous,

Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=7ny9j6M2yO0