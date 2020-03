DIRECT. Coronavirus : les églises de Rome fermées, la Belgique suspend ses messes

19H53 Fermeture des églises de Rome

Mesures sanitaires répétées en boucle, fidèles privés de messe (jusqu’au 3 avril en Italie et jusqu’à nouvel ordre dans quelques diocèses de France), célébrations de mariages et enterrements limités, un pape qui s’exprime en vidéo… L’épidémie de coronavirus bouleverse le quotidien de millions de personnes.

« Jusqu’au vendredi 3 avril, l’accès aux églises paroissiales et non paroissiales du diocèse de Rome […] est interdit à tous les fidèles », a déclaré le cardinal Angelo De Donatis, vicaire du pape François pour le diocèse de Rome. En conséquence, « les fidèles sont donc libérés de l’obligation de respecter le précepte de fête » pendant cette période. Jusqu’alors, les messes étaient autorisées mais des consignes de sécurité sanitaire devaient être respectées.

17H10 La Belgique suspend les messes

En raison de l’expansion de l’épidémie du coronavirus, les évêques de Belgique ont décidé de suspendre toutes les célébrations liturgiques publiques dans le pays jusqu’au 3 avril au moins. Les baptêmes, mariages et funérailles pourront se dérouler en cercle restreint.

Antoine Mekary | Godong

13H42 Fraternité téléphonique avec les personnes âgées

Dans le diocèse de Beauvais, un petit groupe de paroissiens de Crépy-en-Valois qui avaient l’habitude de visiter des personnes âgées dans une maison de retraite voisine a mis en place une fraternité téléphonique, listant les personnes dont il fallait prendre soin. À défaut de leur rendre visite, ils les appellent régulièrement pour prendre de leurs nouvelles.

10H07 L’appel de l’évêque de Nanterre

À la suite du pape François, de nombreux prêtres et évêques appellent ainsi à prier pour que cette épidémie cesse, pour les victimes et leurs familles en deuil ainsi que pour les soignants. « Je suggère que dans chaque paroisse, dans chaque famille, dans chaque communauté religieuse, dans chaque classe des écoles catholiques, on dise chaque jour à ces intentions au moins le Notre-Père et le Je vous salue Marie, voire une dizaine du chapelet », assure Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. Mais la prière, essentielle, ne dispense pas chacun d’être particulièrement attentif aux personnes les plus fragiles qui sont les plus exposées au virus.

11 mars 2020

19H00 La prière du pape François à Marie

Dans une courte prière diffusée ce mercredi 11 mars, le pape François confie « Rome, l’Italie et le monde » à la Vierge Marie. Face à l’épidémie de Coronavirus, il demande sa protection à la Sainte Vierge, « comme signe de salut et d’espérance ».

17H Groupes WhatsApp de prière

S’ils ne peuvent assister physiquement à la messe, plusieurs catholiques ont choisi de prier ensemble via des groupes WhatsApp en se donnant des rendez-vous de prière, comme les groupes du rosaire des mères de famille, ainsi qu’en témoigne un couple qui vit à Milan dans France catholique.

12H02 L’évêque de Vannes justifie les mesures mises en place

« Il n’y a que sur les réseaux sociaux que nous trouvons des gens qui sont experts en toute chose et qui donnent un avis infaillible sur tout. » C’est par ces mots que Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes, a choisi de répondre à ceux qui mettent en doute les différentes mesures prises par les diocèses dans lesquels se trouvent des clusters, c’est-à-dire des foyers de contagion du Coronavirus, dont celui de Vannes. « Le bon sens et le réalisme nous font un devoir d’entendre ceux qui sont effectivement compétents et qui sont chargés de prendre des décisions, surtout en mesure de santé publique. En l’espèce, l’Église n’est pas l’autorité sanitaire et il est de son devoir de se soumettre à ces injonctions et même à ces conseils », explique-t-il dans un entretien publié sur le site du diocèse.

10H20 La basilique Saint-Pierre de Rome totalement déserte

Ce sont des scènes totalement inhabituelles qui se déroulent en ce moment en Italie et au Vatican. Généralement noires de monde, la place et la basilique Saint-Pierre sont fermées « aux visites guidées et aux touristes » jusqu’au 3 avril. Elles sont plongées dans un profond silence.