Dans Pékin express, un exemple d’hospitalité chrétienne en prime time

C’est une rencontre qui les marquera probablement pour toujours. Julie et Denis, deux candidats de la saison 13 du jeu télévisé « Pékin Express », ont fait une magnifique découverte. Partis de Moscou pour rallier Pékin en différentes étapes, ils ont été très émus par l’accueil royal que leur a offert Levtina, une vieille femme russe qui les a accueillis pour la nuit, lors de l’épisode 3 de la saison, diffusé mardi soir sur M6.

La caméra montre la vieille femme, qui vit seule, servir du thé au couple sur sa petite table de cuisine. Au mur, quelques icônes religieuses. Sur la table, un bouquet de fleurs fraîches qu’elle a cueillies dans son jardin exprès pour cette occasion. Malgré son train de vie modeste, elle leur verse un plein paniers de bonbons, une friandise qui pour elle coûte « très cher ». « C’est une rencontre incroyable », confie ensuite Julie devant la caméra. « On est touché par cette femme, on est vraiment touché par ce personnage et c’est une rencontre qui va marquer ma vie ». Pas de doute, ils ont découvert le vrai sens de l’hospitalité chrétienne.