Ce vitrail qui a inspiré le logo de la maison Chanel

Qui a dit que la sobriété et l’austérité propres aux abbayes étaient incompatibles avec les codes de la mode ? En tout cas, ce n’est pas ce que pensait la célèbre créatrice Coco Chanel. En 1895, suite au décès de sa femme, son père l’a confié aux soins des religieuses de la Congrégation du Saint-Cœur de Marie, avec ses sœurs Julia et Antoinette. La future créatrice de génie restera marquée toute sa vie par ses six années passées à Aubazine. Elle y puisera d’ailleurs son inspiration… notamment dans son logo, qui se devine parfaitement dans les vitraux de l’abbatiale.

Pour la collection Haute Couture Printemps-Été 2020 on retrouvera encore leur écho sur les magnifiques imprimés des tailleurs comme dans ce teaser du défilé en animation 3D.