Carême : pourquoi jeûner, c’est une façon d’aimer

Au départ, le jeûne peut être perçu comme quelque chose de négatif puisqu’il constitue une privation de certains plaisirs. Mais si nous décidons de jeûner à l’image de Jésus, cela peut nous ouvrir à notre prochain et nous donner un cœur plus aimant. Quand Jésus jeûnait dans le désert, Il le faisait en ayant l’humanité à l’esprit. Ce n’était pas un désir égoïste mais un désir de charité. Voilà la clé pour un jeûne à l’image du Christ.

Il faut voir le jeûne comme une opportunité d’ouvrir notre cœur à Dieu et à notre prochain, en ayant un but précis en tête. Notre jeûne aura du sens si nous le faisons pour les autres, en espérant qu’ils en retirent des fruits et des grâces. Le jeûne devient ainsi un acte d’amour. Dans son ouvrage Méditations simples à l’intention des jeunes personnes, l’auteur américain du XIXe siècle H.M. Wylde évoque cet aspect du jeûne en ces termes :

Isaïe nous montre que le côté extérieur du jeûne ne vaut rien s’il ne nous conduit pas en premier lieu à la repentance, et ensuite à des œuvres de charité.

Ainsi, il nous faut « faire tomber les chaînes injustes » et « partager notre pain avec celui qui a faim », du pain qu’il nous coûte de donner. Nous devons « accueillir chez nous le pauvre » (Is 58, 6-7), lui donner du temps, mettre notre orgueil de côté et l’attirer contre nous, car il est le pauvre du Christ.

Le jeûne doit nous mener à moins d’égoïsme. Il implique que nous mettions nos propres désirs de côté, en donnant de notre temps et de notre argent à d’autres. Jeûner doit nous donner envie de faire plus pour le Christ. Si nous ne jeûnons pas avec le profond désir de devenir comme Lui, cela n’a pas de sens. Pour nous, le Christ a tout abandonné, et a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, afin que nous nous inspirions de son exemple et apprenions à nous oublier nous-mêmes.

Voici une idée de résolution à prendre : Aujourd’hui, je vais faire quelque chose pour une personne pauvre ou malade. Si je ne peux effectuer une action concrète, je peux dire une prière particulière à l’intention d’une personne qui souffre.