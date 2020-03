Coronavirus : les mesures prises par certains diocèses sont-elles légitimes ?

« Il n’y a que sur les réseaux sociaux que nous trouvons des gens qui sont experts en toute chose et qui donnent un avis infaillible sur tout. » C’est par ces mots que Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes, a choisi de répondre à ceux qui mettent en doute les différentes mesures prises par les diocèses dans lesquels se trouvent des clusters, c’est-à-dire des foyers de contagion du Coronavirus, dont celui de Vannes. « Le bon sens et le réalisme nous font un devoir d’entendre ceux qui sont effectivement compétents et qui sont chargés de prendre des décisions, surtout en mesure de santé publique. En l’espèce, l’Église n’est pas l’autorité sanitaire et il est de son devoir de se soumettre à ces injonctions et même à ces conseils », explique-t-il dans un entretien publié sur le site du diocèse.

Citant le chapitre 13 de la Lettre aux Romains de saint Paul, Mgr Centène rappelle que, pour un chrétien, l’obéissance aux autorités civiles n’est pas une option mais un devoir. « Jésus lui-même n’était pas un zélote, révolté contre l’autorité romaine ; interrogé sur l’obligation de payer l’impôt à César, il a répondu : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Lui-même s’est soumis aux autorités jusqu’à recevoir d’elles la mort », indique-t-il.

Les prêtres peuvent-ils invoquer une clause de conscience pour continuer à célébrer la messe ? Dans la mesure où l’obligation de participer à la messe du dimanche est un commandement de l’Église et que, de ce fait, l’Église peut en donner la dispense, la réponse est non. Sur les autres mesures prises par plusieurs diocèses – communion dans la main, bénitiers vidés, pas de geste de paix -, Mgr Centène affirme : « Il est bien évident que le préfet n’est pas l’ordonnateur de la liturgie, mais la légitimité de traduire en termes liturgiques les dispositions sanitaires vient de la nature même des choses ». « Personne ne peut revendiquer les sacrements comme un dû, ils sont toujours un don de Dieu que personne ne peut revendiquer au mépris de la charité », reprend l’évêque.

À ceux qui s’offusquent de ces mesures et les qualifient d’un « manque de foi », Mgr Centène n’a pas hésité à convoquer un récit humoristique. S’il est connu, ce dernier prend un sens tout particulier au regard de l’épidémie de coronavirus.