Vidéo : la basilique Saint-Pierre de Rome totalement déserte

Le pape confiné dans le palais apostolique

Atmosphère étrange en ce moment au Vatican. Depuis ce mardi 10 mars et jusqu’au 3 avril, la place Saint-Pierre est étroitement surveillée par des policiers qui en bloquent l’accès. Suite au décret du gouvernement plaçant toute l’Italie en confinement, le Bureau de presse du Saint-Siège a annoncé que la place et la basilique Saint-Pierre étaient désormais fermées « aux visites guidées et aux touristes ». Les fidèles peuvent cependant continuer à se rendre dans la plus grande église du monde pour y prier isolément. Les entrées dans l’édifice inhabituellement silencieux se font donc au compte-gouttes.

D’autres bâtiments, comme le bureau de poste du Vatican ou la librairie, sont également fermés aux visiteurs. Pour éviter toute contamination, le pape François reste confiné à l’intérieur des appartements pontificaux. Tout comme le dernier Angélus, l’audience générale de ce mercredi 11 mars s’est tenue depuis la bibliothèque du Palais apostolique. Pour l’heure, ses sorties publiques demeurent suspendues.