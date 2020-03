Coronavirus : la place Saint-Pierre privée de fleurs pour Pâques ?

View this post on Instagram

CORONAVIRUS – Bloemversiering Sint Pietersplein Rome. De ontwikkelingen omtrent Coronavirus in Italië zijn zeer ernstig. In overleg met alle betrokkenen project " #bloemenvoordepaus" is besloten dit jaar de bloemversiering op het Sint Pietersplein met Pasen niet door te laten gaan. Gezien het gezondheidsrisico dat een bezoek aan Italië met zich meebrengt is dit de enige juiste beslissing. Paul Deckers – Projectleider / Hoofdarrangeur