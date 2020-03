Cinq versets bibliques pour avoir confiance en l’avenir

1 Bien placer son espérance

Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; ils déploient comme des ailes d’aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. (Is 40, 31)

Catastrophes naturelles, conflits, attentats, épidémies… Pas facile de rester optimiste et plein d’espérance quand on regarde l’actualité. Que ce soit à l’autre bout du monde, dans notre ville ou dans notre famille, de nombreux événements peuvent nous faire douter de l’avenir. Quand le quotidien se fait sombre et les épreuves nombreuses à affronter, la Bible invite à nous rappeler de placer notre espérance en Dieu, le seul qui puisse nous aider à surmonter la souffrance et voir la beauté en toute chose. Pour vous aider dans cet exercice pas toujours évident et vous aider à avoir confiance en l’avenir, voici cinq passages de la Bible particulièrement inspirants.

L’espérance « fait avancer le monde », avait assuré le pape François au cours d’une audience générale. En s’appuyant sur le Seigneur, chacun est appelé à « ouvrir des brèches » et « construire des ponts ».

2 La foi, première des vertus

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint. (Rm 15, 13)

Avoir la foi, c’est mettre son espérance dans le Seigneur. Par elle, première de toutes les vertus, la vérité de Dieu pénètre en nous, dans sa lumière et son mystère.

3 La Ciel, horizon de la vie terrestre

Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. (Ph 3, 14)

« À la fin de l’existence, ce n’est pas le naufrage qui nous attend », a encore rappelé le souverain pontife. « Dieu ne déçoit pas : s’il a mis une espérance dans nos cœurs, il ne veut pas l’étouffer par des frustrations continuelles ».

4 Poursuivre ses idéaux

Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. (2Co 4, 17-18)

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux », a écrit Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Les idéaux, essentiels à la vie, sont de cette nature. « Vis pour quelque chose qui dépasse l’homme », exhorte ainsi le successeur de Pierre. « Et si un jour tu devais payer une note salée pour ces idéaux, porte-les toujours dans ton cœur. La fidélité obtient tout ».

5 Le monde va au-delà de notre propre existence

Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du Seigneur –, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. (Jr 29, 11)

« Si, un jour, tu étais pris par la peur, ou s’il te venait à penser que le mal est trop grand pour être défié, pense simplement que Jésus vit en toi », assure encore le Pape. « Et c’est lui qui, à travers toi, veut par sa douceur soumettre tous les ennemis de l’homme : le péché, la haine, le crime, la violence : tous nos ennemis ».

