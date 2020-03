6.000 enfants déclarent leur amour à Notre-Dame de Paris

C’est sous les voûtes majestueuses du collège des Bernardins, dans le cinquième arrondissement, qu’une centaine de dessins de Notre-Dame a été installée à même le sol, sur les vastes dalles de la nef. Sur certains, la dame de pierre se pare de couleurs chatoyantes aux reflets flamboyants. Sur d’autres, elle répond à une architecture insolite et se fait tour à tour pop ou romantique. Ici, elle est mise en bouteille tandis que là-bas, sa façade est recouverte de fleurs. Renvoyant chacun à sa propre imagination, Notre-Dame est décidément toujours aussi insaisissable.

Réalisées sous format A3 ou A4, ces petites œuvres font partie des près de 6.000 dessins envoyés par des jeunes entre mi-octobre et le 1er mars au diocèse de Paris, à l’appel de Mgr Michel Aupetit qui leur avait suggéré le thème : « Dessine-moi Notre-Dame : l’église que vous connaissez ou l’église que vous imaginez ». Si l’heure est pour le moment à la réflexion sur la manière dont ils vont être exposés, rendez-vous est pris pour le 4 avril prochain, où chacun pourra venir les voir au collège des Bernardins pendant la durée des vacances de Pâques.

Florilège des dessins de Notre-Dame exposés aux Bernardins :

D’après le dernier comptage effectué par le diocèse de Paris, un peu plus de 5.500 dessins ont été envoyés. « Mais continuons à en recevoir depuis », nous confie-t-on. Réalisés par des jeunes âgés de 4 à 16 ans, ils ont chacun fait l’objet d’une réponse personnalisée. « L’archevêque a signé une lettre pour chacun afin de remercier de l’intérêt porté à Notre-Dame ». Si la grande majorité des dessins proviennent de Paris et de France, certains ont été envoyés de l’étranger. « Nous avons reçus quelques dessins de Pologne, d’Allemagne, d’Angleterre et des États-Unis », précise le diocèse.

Aleteia I Agnès Pinard Legry

Cinquante-deux dessins ont été sélectionnés pour habiller les palissades du parvis. « Nous travaillons avec l’agence JC Decaux pour la réalisation », reprend le diocèse de Paris. L’archevêque a bien évidemment eu son mot à dire mais le choix a été difficile : « Chaque dessin a une âme, un coup de crayon ou de pinceau qui interpelle », reconnaît-on volontiers. « Nous avons essayé de choisir des toiles colorées ».

Concrètement, il y aura six panneaux avec des dessins provenant de la même école et seize panneaux avec des dessins envoyés individuellement. « Tout sera prêt pour une inauguration au moment du premier anniversaire de l’incendie de Notre-Dame, c’est-à-dire le 15 avril », explique encore le diocèse. « Encore faut-il que nous ayons l’autorisation de rouvrir le parvis au public, ce qui n’est pas encore le cas ».

Florilège de dessins de Notre-Dame exposés sur le parvis :

Cette exposition est « une manière de contribuer au rayonnement de la cathédrale pendant le chantier », précise de son côté l’établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame, partenaire de l’exposition. « Ces dessins sont une invitation colorée adressée aux touristes et aux pèlerins pour qu’ils découvrent Notre-Dame autrement ».