Vous avez du mal à vous endormir ? Cette prière à saint Joseph peut vous aider

Il arrive que les nombreuses difficultés de cette vie fassent du coucher et de l’endormissement une étape compliquée. Quand l’anxiété domine, nous avons du mal à lâcher prise et nous pouvons passer des heures à nous retourner dans notre lit sans parvenir à trouver le sommeil. Pourquoi alors ne pas demander à saint Joseph d’intercéder pour nous ?

Selon la tradition, Joseph serait mort en présence de Jésus et de Marie, probablement dans leurs bras. C’est une très belle image qui a incité l’Église à le proclamer saint patron de la « bonne mort ».

Le sommeil, une forme d’abandon

Or le sommeil constitue, un peu comme la mort, une forme d’abandon. Aller se coucher, c’est accepter que la journée soit terminée et surtout, que l’on ne puisse pas tout contrôler. C’est en quelque sorte une petite mort. Invoquer saint Joseph pour s’endormir est donc parfaitement indiqué. Ne serait-ce que s’imaginer en train de s’endormir dans les bras de Jésus, Marie et Joseph peut être une grande source d’apaisement.

Voici une courte prière – une oraison jaculatoire – que nous pouvons dire encore et encore quand nous avons du mal à trouver le sommeil, afin de nous laisser envahir par la paix qui vient de Dieu :