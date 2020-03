Ouverture d’un sanctuaire dédié à Notre-Dame du Silence dans les Abruzzes

Chère au pape François, Notre-Dame du Silence a désormais son sanctuaire. Le Saint Père porte en effet une dévotion particulière à Notre-Dame du Silence, dont une icône figure même dans l’ascenseur qu’il utilise chaque matin. Il invite à avoir recours à elle pour lutter contre le péché de commérages, qu’il appelle le « terrorisme de la langue », et pour favoriser sa vie spirituelle.

En mars dernier, le frère Emiliano Antenucci, provincial de l’Ordre des Capucins des Abruzzes, a eu une audience privée avec le pape. Deux jours plus tard, le Saint-Père a envoyé une lettre au directeur capucin, le père Nicola Galasso, disant: «Il serait bon de trouver un lieu, une église, où la dévotion publique à Notre-Dame de Silence pourrait être possible. Pensez-y et proposez-moi quelque chose. » Les prêtres, en collaboration avec la direction générale de l’Ordre, ont commencé à chercher un endroit. Ils jetèrent leur dévolu sur l’église Saint-François d’Assise, dans le monastère capucin d’Avezzano, abandonnée depuis une décennie.

Le Père Antenucci a révélé que la dévotion à Notre-Dame du Silence dans le sanctuaire « sera un signe de l’importance du silence » dans le monde d’aujourd’hui, en ligne avec le magistère du Saint-Père, qui la considère « fondamentale » pour la vie spirituelle. L’ouverture du sanctuaire est prévue le 1er mai.