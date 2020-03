Italie : sœur Germana, la « cuisinière de Dieu », est décédée

Véritable phénomène en Italie, à l’image de notre Maïté nationale, sœur Germana est décédée le 7 mars à 81 ans. La religieuse, qui avait prononcé ses vœux à l’âge de 19 ans, était célèbre pour ses nombreuses apparitions dans des émissions culinaires. Et de fait, pour elle, la cuisine était un véritable apostolat.

Entrée chez les religieuses du Faminato Cristiano, une communauté qui accompagne les jeunes femmes qui travaillent, sœur Germana enseigne alors la cuisine dans une école. Elle s’est ensuite fait connaître grâce à ses apparitions télévisées et à ses ouvrages culinaires. Elle a écrit au total une vingtaine de livres qui se sont vendus à des millions d’exemplaires, dont le premier en 1983, Quando cucinano gli angeli – ce qui signifie « quand les anges cuisinent ».





Dans les années 1980 et 1990, cette « cuisinière de Dieu » devient une véritable vedette du petit écran et sa popularité égale largement celle des grands chefs étoilés. Chez sœur Germana, foi et cuisine se conjuguent avec la même aisance que le mascarpone et le café dans le tiramisu. La cuisine faisait véritablement partie de l’apostolat de cette figure féminine qui se préoccupait beaucoup des couples et des familles. Elle a su montrer que Dieu pouvait se manifester dans tout activité, à condition qu’elle soit faite avec le cœur.