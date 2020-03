Lors de la seconde célébration retransmise ce mardi matin depuis la chapelle de la résidence Sainte Marthe, le pape François a une nouvelle fois offert cette messe pour les malades souffrant du coronavirus. En priant pour tous les soignants qui les accompagnent, il a également prié pour les prêtres pour qu’ils aient le courage d’aller visiter les malades : « Nous prions également le Seigneur pour nos prêtres, afin qu’ils aient le courage de sortir et d’aller chez les malades, portant la force de la Parole de Dieu et l’Eucharistie », a demandé le successeur de Pierre au début de cette messe. Ceux-ci peuvent aussi « accompagner » les « agents de santé » et les « bénévoles » dans ce qu’ils font, a-t-il estimé.

Durant son homélie, le Souverain pontife a appelé tous les fidèles à « reconnaître ses péchés, non seulement avec son esprit mais avec son cœur », à dialoguer avec Dieu » et à « Lui parler du péché ». Car Dieu seul peut changer nos vies et les faire passer « du rouge au blanc », a considéré le pape argentin en citant un passage du Livre d’Isaïe : « Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige ».

Parce qu’elle « couvre les péchés », « la vanité ne guérit jamais », a encore prévenu le chef de l’Eglise catholique. A rebours de l’attitude des docteurs de la loi, qui ne reconnaissent pas leurs péchés, il s’agit de se présenter devant Dieu « en portant sa maladie » et sa « dureté de cœur ». Pour cela, la prière des hommes doit être « réelle ».