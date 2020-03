Coronavirus : la place et la basilique Saint-Pierre fermées au public

La place et la basilique Saint-Pierre sont désormais fermées « aux visites guidées et aux touristes », a annoncé dans un communiqué le Bureau de presse du Saint-Siège le 10 mars 2020. Le Vatican a pris la décision de fermer plusieurs bâtiments et services jusqu’au 3 avril pour se conformer aux mesures prises par le gouvernement italien.

Par ailleurs, en raison de l’épidémie de coronavirus en Italie et des mesures restrictives prises par le gouvernement italien, le pape François a décidé de “suspendre” les visites ad limina apostolorum des deux derniers groupes d’évêques français, a indiqué le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, dans un communiqué. Ces visites étaient initialement prévues entre le 16 et le 27 mars.

Depuis le 9 mars, un premier groupe d’évêques de France – ceux de l’ouest du pays – se trouve à Rome à l’occasion de cette visite coutumière sur le seuil de la basilique des apôtres. Au cours de cette semaine, les prélats avaient différents rendez-vous prévus : après avoir vu le chef de l’Église catholique au premier jour de leur pèlerinage, ils devaient tout au long de la semaine rencontrer des chefs de dicastères et visiter certains lieux symboliques de l’Église romaine.

L’Italie en quarantaine

Certains de ces rendez-vous ont d’ores et déjà été annulés en raison de l’épidémie de coronavirus en Italie. La péninsule est le pays le plus touché d’Europe : depuis le début de l’épidémie, on y a enregistré 9.172 cas positifs, dont plus de 460 décès. Depuis le 9 février au soir et jusqu’au 3 avril prochain, le gouvernement italien a donc opté pour placer l’ensemble du pays en quarantaine.