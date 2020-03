Coronavirus : plus de messe en Italie jusqu’au 3 avril

S’appuyant sur un décret gouvernemental, l’Église d’Italie a pris une décision tout à fait inédite ce dimanche 8 mars. Pour cause de coronavirus, toutes les messes en semaine et les messes dominicales en public sont suspendues dans tout le pays. Les mariages sont reportés et les cérémonies d’obsèques sont également interdites, jusqu’au vendredi 3 avril prochain. Des mesures « chocs » pour limiter le propagation de ce virus qui n’en finit pas de contaminer l’Italie. Pour le moment toutefois, les églises restent ouvertes en journée pour les visiteurs individuels qui souhaiteraient se recueillir, mais ils doivent suivre la consigne de laisser une distance de sécurité d’au moins un mètre entre chaque fidèle.

Depuis la fin du mois de février, les messes publiques étaient déjà suspendues dans certains diocèses du nord de l’Italie, notamment celui de Milan, le plus grand diocèse du monde en nombre de prêtres incardinés. Cette mesure s’étend donc désormais à toute la péninsule, y compris Rome et le Vatican, où la messe matinale du Pape est télévisée jusqu’à nouvel ordre, mais se tient sans assistance dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe.

Une journée de jeune et de prière à Rome

Parmi les nombreuses initiatives spirituelles locales, le cardinal italien Angelo De Donatis, vicaire général du diocèse de Rome, propose aux Romains une journée de prière et de jeûne ce mercredi 11 mars. Il présidera une messe à 19h au Sanctuaire de Notre-Dame du Divin Amour, un site de pèlerinage populaire situé au sud de Rome. Une célébration eucharistique qui sera retransmise à la télévision et disponible sur la page Facebook du diocèse de Rome. Outre le jeûne, le cardinal De Donatis propose aussi un « signe d’aumône ». La collecte d’offrandes sera donnée « en soutien au personnel de santé qui se dépense avec générosité et sacrifice pour soigner les malades ». « C’est durant de tels jours qu’il faut donner de l’espoir, qu’il faut transmettre la confiance, qu’il faut s’agenouiller pour intercéder en faveur du monde » a conclut le vicaire général.