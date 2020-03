Coronavirus : l’Angélus et l’audience générale déménagent

Les messes à Sainte-Marthe annulées

L’Angélus de ce dimanche 8 mars et l’audience générale du 11 mars auront lieu depuis la bibliothèque du Palais apostolique, et non depuis la fenêtre du même bâtiment donnant sur la place Saint-Pierre ou sur la place elle-même, a indiqué le Saint-Siège le 7 mars. Afin d’éviter tout risque de propagation du coronavirus, les deux événements seront diffusés « en direct par Vatican News » sur sa chaîne YouTube et sur des écrans de la place Saint-Pierre.

Le pape François a également annoncé que les messes à la résidence Sainte-Marthe étaient annulées et qu’il célébrerait donc l’Eucharistie en privé jusqu’au dimanche 15 mars. Le pontife argentin déclare se conformer aux directives sanitaires italiennes, afin notamment d’éviter la propagation du coronavirus lors des contrôles de sécurité.

L’Italie reste le pays européen le plus touché au monde par l’épidémie de Covid-19. Selon le dernier bilan officiel, près de 6.000 cas ont été confirmés et le seuil des 200 morts a été dépassé ce samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche 8 mars, le gouvernement italien a décrété la mise en quarantaine d’une large zone du nord de l’Italie, allant de Milan à Venise, une quarantaine qui restera en vigueur jusqu’au 3 avril. Un premier cas a été détecté au Vatican le 5 mars et les services médicaux de la Cité du Vatican ont été temporairement suspendus fin d’assainir l’environnement. Le pape François lui-même a fait l’objet d’un dépistage du virus dont le résultat a été négatif, et le Saint-Siège a affirmé le même jour qu’il ne souffrait que d’un rhume.