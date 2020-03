Coronavirus : la messe sera-t-elle célébrées dans votre diocèse ?

Dans les départements de l’Oise et du Morbihan, les plus touchés jusqu’à présent par le coronavirus, des arrêtés préfectoraux interdisent les grands rassemblements dans les lieux confinés jusqu’au 14 mars. Les messes dominicales sont concernées. Mais les décisions évoluent au cas par cas, et certaines messes sont de nouveau autorisées en public. Rapide état des lieux.

Beauvais Aucune messe

Déjà suspendues le week-end dernier le diocèse de Beauvais a confirmé vendredi que les messes dominicales du 8 mars n’auront pas lieu en public. « Nous invitons les paroissiens à se réunir en petite fraternité pour prier, ou à suivre la messe à la télévision ou à la radio », suggère l’équipe diocésaine. Les messes en semaine sont néanmoins toujours maintenues, tant qu’elles sont dites en petit comité.

Vannes Reprise de certaines messes

Alors que toutes les messes publiques avaient été suspendues cette semaine, Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes, a annoncé vendredi en fin de journée que des messes dominicales auraient finalement bien lieu dans certaines zones du diocèse. Dans les zones limitrophes du foyer épidémique, elles devront accueillir la moitié de la capacité d’accueil, en veillant à maintenir la distance adaptée entre les personnes présentes. En revanche, les messes publiques restent suspendues, à Brech, Crac’h, Auray, Carnac et Saint-Pierre-Quiberon, zone désignée comme le principal foyer.

Reprise des messes, offices liturgiques et activités pastorales

dans les zones non concernées par les mesures sanitaires. Les consignes sont néanmoins maintenues dans le cluster et des mesures définies dans les zones limitrophes. Lire le communiqué : https://t.co/P7KJ0CpWT4 — Diocèse de Vannes (@Diocese56) March 6, 2020

Paris Pas de nouvelles consignes

Le diocèse n’a donné aucune nouvelle consigne depuis le communiqué de presse de Mgr Michel Aupetit le 29 février dernier. Il est toujours demandé aux prêtres de privilégier la communion uniquement dans les mains des fidèles et de refuser de la donner dans la bouche.

Dans les diocèses de Versailles, Lyon, Marseille, Rennes, Strasbourg, Metz, Valence, Créteil, Montpellier, Lourdes et Chambéry, l’eau des bénitiers a été vidée. Et il est également demander aux fidèles de ne pas échanger à la messe de poignée de main en signe de paix, et de ne pas communier à la bouche. Le diocèse de Grenoble s’est également résolu à prendre des mesures similaires vendredi en fin de journée.