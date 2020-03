Célibataire, mère, working girl… des retraites pour toutes les femmes

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Laquelle d’entre vous n’a jamais pensé à faire une pause, seule ou avec une amie, à distance de sa famille et du travail quotidien ? Laquelle n’a jamais rêvé de prendre du temps pour se ressourcer et repartir plus forte, plus paisible, plus joyeuse et plus confiante ? Quelles qu’en soient les motivations, la retraite spirituelle permet de faire une halte dans un lieu propice à l’intériorité par sa beauté, son histoire, son silence ou son rythme de vie. Elle donne un espace pour se rendre disponible à soi-même et à Dieu afin de trouver le vrai sens de sa vie, de découvrir sa vocation, de trouver ou de retrouver une place dans sa famille ou dans la société. Elle permet aussi de discerner et prendre en main sa vie intérieure . Voici sept retraites spirituelles dédiées aux femmes qui peuvent transformer un chemin de vie :