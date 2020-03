Un pemier cas de coronavirus confirmé au Vatican

Un patient a été contrôlé positif au Covid-19 le 5 mars 2020, a fait savoir le 6 mars Matteo Bruni, directeur de la Salle de Presse du Saint-Siège. Pour « assainir l’environnement », les services médicaux de la Cité du Vatican ont été « temporairement suspendus ». Cependant, les services de premiers secours restent actifs. La Direction de la santé et de l’Hygiène de l’État de la Cité du Vatican a aussi transmis toutes les informations relatives à ce cas aux autorités italiennes et a mis en place des « protocoles sanitaires ».

Le 3 mars, le journal italien Il Messaggero a fait savoir que le pape François avait fait l’objet d’un dépistage du coronavirus dont le résultat serait négatif. Le Saint-Siège a confirmé pour sa part le même jour qu’il ne souffrait que d’un rhume.

Le gouvernement italien a affirmé le 5 mars que dans le Latium, la région où se trouve sa capitale Rome, 41 personnes ont été contrôlées positives au Covid-19, contre 2.251 cas dans le reste du pays. La région centrale italienne ne compte pour l’instant aucun décès lié à l’épidémie. Actuellement, 98.000 malades du Covid-19 sont recensés dans 85 pays du monde et 3.346 personnes sont décédées. La France compte 7 décès et 423 cas confirmés. Quant à l’Italie, elle reste le pays européen le plus touché au monde, derrière la Chine et la Corée du Sud.