En Italie, l’eau du robinet se métamorphose en vin

Faut-il crier au miracle ? Certainement pas. Mais en revanche, on peut en rire. Le 4 mars, les habitants de la ville italienne de Settecani (région de Modène) ont eu une sacrée surprise . L’eau de leurs robinets semblait s’être transformée… en vin. Au lieu de l’eau claire acheminée par l’aqueduc voisin, c’est un liquide de couleur framboise et mousseux qui coulait dans les canalisations. Plus précisément, du Lambrusco, le fameux vin italien pétillant.

Ceci à cause d’une panne qui s’est produite dans l’un des circuits de la cave voisine, envoyant le précieux breuvage dans les canalisations de la ville au lieu de l’acheminer vers la mise en bouteille. La commune a rapidement publié une petite note sur sa page Facebook, précisant que ce « liquide alimentaire » était « non nuisible pour l’organisme et sans risque d’hygiène et sanitaire ». Si ce ne sont pas des noces de Cana bis, l’épisode n’en reste pas moins très drôle.