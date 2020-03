« Prions pour l’unité de l’Église en Chine »

Les chrétiens de Chine « doivent promouvoir l’Évangile mais sans faire de prosélytisme et tendre vers l’unité de la communauté catholique qui est divisée ». En ce mois de mars, le pape François nous invite à prier pour la Chine, et en particulier pour les chrétiens qui font face à de nombreuses mesures répressives de la part du gouvernement. Le souverain pontife les invite donc à être « de vrais chrétiens » et « de bons citoyens ».

Depuis les années 1970, le christianisme a enregistré une croissance significative en Chine. En 2010, le Pew Research Center estimait qu’il y avait 67 millions de chrétiens en Chine, soit environ 5% de la population totale. Selon d’autres estimations mises à jour en 2018, ce chiffre est proche de 100 millions. Malgré les persécutions religieuses infligées par le régime communiste, cette croissance montre que la Chine continue d’être une terre fertile pour de plus en plus de familles qui croient en Jésus-Christ et en sa promesse.

Des étapes ont été franchies sur la voie du rétablissement de l’unité de l’Église en Chine, notamment l’importante lettre de Benoît XVI aux catholiques chinois en mai 2007 et le message du pape François « aux catholiques chinois et à l’Église universelle » de septembre 2018, dans lequel il présente l’accord intérimaire signé entre le Saint-Siège et le représentant de la République Populaire de Chine. Présenté comme un pas de géant dans la relation entre le Vatican et la Chine en 2018, cet accord vise notamment à encadrer la nomination des évêques. Même si la communauté chrétienne de Chine continue de vivre dans une situation précaire, le pape François estime que l’Eglise de Chine « regarde vers l’avenir avec espérance ». Conscient des défis qui l’attende, le Saint-Père demande à tous de prier « pour que l’Église persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité ».