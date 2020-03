L’extraordinaire Marcel, 4 ans, nouvelle égérie de Petit Bateau

Déjà vedette d’Instagram et de Facebook, Marcel, 4 ans, porteur de trisomie 21, est maintenant devenu l’une des têtes d’affiche de Petit Bateau. La marque française, qui fête ses 100 ans cette année, a en effet choisi le jeune Breton comme modèle pour des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux à l’occasion de la Saint-Valentin et de Mardi gras car « son caractère joyeux et espiègle correspond à l’esprit de la maison ». D’autres photos suivront tout au long de la saison Été 2020.

© Petit Bateau

« Qui mieux que Marcel pour représenter l’Amour ? », lançait Carole Deschamps, la mère du joyeux bambin, le 14 février sur la page Facebook L’extraordinaire Marcel qui compte près de 50.000 abonnés. Pour elle, les réseaux sociaux sont un moyen de proposer un autre regard sur le handicap. Et à voir la frimousse euphorique de son garçonnet, on est bien d’accord avec elle : l’amour, il l’incarne à merveille.