Grâce à Miguel et Elisa, ces six enfants orphelins ont retrouvé une famille

C’est le 15 mai 2018 que le mariage de Miguel et Elisa bascule. Jeune couple installé à Bilbao dans le Pays basque espagnol, ils vivent une vie tranquille lorsqu’ils apprennent la terrible nouvelle : Teresa et Xavi, la sœur et le beau-frère de Miguel, viennent d’avoir un accident mortel sur l’autoroute. Du jour au lendemain, six enfants âgés de 8 à 18 ans se retrouvent orphelins. « Nous en avons parlé en famille, et ce dont nous étions sûrs, c’est que nous ne voulions pas séparer les enfants », explique Miguel.

Ils les accueillent donc chez eux, quitte à déménager et à changer d’emploi. Aujourd’hui, Elisa témoigne : « Quand je me suis mariée, je pensais en savoir déjà beaucoup sur la vie, mais c’est maintenant que j’apprends vraiment. Faire confiance à Dieu est essentiel ». Une belle leçon d’amour et de courage, qui a fortifié le mariage de Miguel et Elisa, et bouleversé leur relation à Dieu.