Bioéthique : Marchons enfant suggère « une mobilisation digitale »

Si le projet de loi bioéthique ne revient qu’en avril à l’Assemblée nationale pour une deuxième lecture, la mobilisation du collectif « Marchons enfants ! », opposé au texte, ne faiblit pas. Après deux manifestations nationales, le 6 octobre et le 19 janvier , et une mobilisation quotidienne devant le Sénat tout au long du débat, le collectif appelle ce dimanche 8 mars à une mobilisation digitale.

« En famille, portons notre voix auprès du président de la République et de Madame Macron en trois clics », invitent les organisateurs. « Écrivons à Emmanuel Macron et à son épouse un nombre considérable d’e-mails et de courriers pour lui montrer que des centaines de milliers de Français sont opposés à ce projet néfaste pour la société ». Concrètement, chacun est invité à se rendre sur un site dédié sur lequel il peut choisir son destinataire – Emmanuel ou Brigitte Macron –, personnaliser son message s’il le souhaite et envoyer son message par mail ou par courrier postal à l’Élysée.

Pour mémoire, après une seconde lecture du texte à l’Assemblée nationale en avril, le projet de loi bioéthique passera à nouveau entre les mains du Sénat en mai. L’adoption définitive du texte n’interviendra donc pas avant l’été 2020. Comme cela avait été le cas devant le Sénat, le collectif pourrait prévoir de nouveaux rassemblements devant l’Assemblée nationale au moment des débats. Une manifestation nationale devrait également avoir lieu le 14 juin. Des dates que les organisateurs confirmeront « en fonction de l’attitude du gouvernement », ont indiqué les organisateurs.