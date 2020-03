Pèlerins de saint Joseph, découvrez la marche la plus près de chez vous

Mars est traditionnellement désigné comme le mois de saint Joseph en raison de sa solennité célébrée le 19 mars. C’est le début de la saison des pèlerinages des pères, qui s’étend de mi-mars, avec notamment la dixième marche des pères le samedi 21 mars 2020 à Paris, jusqu’en septembre. C’est pendant le week-end du 3-4 juillet que se déroule la plupart des pèlerinages, à l’instar de celui de Cotignac. En tout, ce sont une soixantaine de rassemblements en France, regroupant pas moins de 10.000 hommes chaque année.

La carte des pèlerinages, créée par les pèlerins de saint Joseph, permet d’identifier en un coup d’œil la marche la plus près de chez vous, en précisant la date, le lieu d’arrivée et un lien pour s’y inscrire. Il ne vous reste plus qu’à cliquer !