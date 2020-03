Coronavirus : comment assurer les cours à la maison en cas de fermeture d’école ?

« Ma classe à la maison » : l’enseignement en ligne

Les préfets et les agences régionales de santé ont décrété ce week-end la fermeture des écoles dans treize communes françaises particulièrement touchées par le coronavirus, en vue de freiner sa propagation. Trois foyers d’épidémie ont été identifiés, provoquant la fermeture des établissements scolaires environnants : dans l’Oise (à Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lamorlaye, Lagny-le-Sec, La Croix-Saint-Ouen, Montataire, Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul), en Haute-Savoie, à La Balme-de-Sillingy, et dans le Morbihan (à Auray, Carnac et Crac’h). Cependant, n’en déplaise aux élèves, fermeture d’écoles ne rime pas avec vacances ! Le ministère de l’Education nationale est organisé pour faire face aux épidémies et favoriser la continuité des apprentissages.

« Dans la majorité des foyers », rapporte la coprésidente de l’Apel de l’école primaire Saint-Michel à Carnac à nos confrères de Ouest France, « un parent sur les deux se charge de s’occuper des enfants, avec l’arrêt de travail ». En effet, les parents sans solution de garde peuvent se voir accorder un arrêt de travail par un médecin habilité par l’Agence régionale de santé afin de rester avec leur enfant à la maison. D’autres ont pu bénéficier de conditions de télétravail. Néanmoins, difficile de devenir du jour au lendemain l’enseignant de ses propres enfants ! C’est pourquoi l’Education nationale a instauré un dispositif de « classes virtuelles », piloté par le Centre national d’enseignement à distance (Cned). L’objectif est de maintenir un lien pédagogique entre les professeurs et les élèves, d’entretenir les connaissances déjà acquises et de permettre l’acquisition de nouveaux savoirs.

Ce service s’appuie sur une plateforme pédagogique gratuite du Cned appelée « Ma classe à la maison » et est accessible aux élèves de la Grande Section à la Terminale, sans toutefois d’obligation. En complément des supports et exercices adressés par mail à leurs élèves, les professeurs peuvent ainsi communiquer avec leurs élèves et les accompagner pendant toute la période de fermeture. Ces derniers peuvent également intervenir et poser des questions. Les élèves pourront accéder gratuitement à « environ trois ou quatre heures d’activités par jour dans des matières différentes », assure Édouard Geffray, directeur général scolaire de l’enseignement scolaire. Un outil déjà utilisé par les quelque 2.000 élèves des lycées français en Chine. Nul besoin de matériel sophistiqué : une tablette, un ordinateur ou un téléphone suffisent. Si collégiens et lycéens peuvent travailler de façon autonome, la présence d’un parent reste toutefois « indispensable pour les jeunes élèves », a néanmoins souligné Édouard Geffray.

Si environ 35.000 élèves, confinés à ce jour, pourraient avoir accès à cette plateforme, le Cned est en mesure de proposer des cours dans toutes les matières, pendant quatre semaines, à 6 millions d’élèves connectés en même temps. Il reste donc de la marge, au cas où la propagation du coronavirus contraindrait d’autres établissements à fermer leurs portes.