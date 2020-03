Comment répondre aux questions des enfants sur le coronavirus ?

Marion dit qu’on va tous mourir, c’est vrai ?

Soit ils n’en avaient jamais entendu parler, soit il revêtait pour eux le nom latinisé d’un redoutable coureur de char dans l’album visionnaire Astérix et la Transitalique (Editions Albert René, 2017). Quoi qu’il en soit, le mot « coronavirus » a soudainement surgi dans le vocabulaire quotidien des enfants. Et lorsque les enfants interprètent à leur manière les unes alarmistes des journaux ou l’angoisse de leurs parents, cela donne lieu aux rumeurs les plus folles dans les cours d’école. Comment en parler avec justesse et en vérité ?

Une épidémie peut paraître inquiétante car il s’agit d’une maladie qui se répand rapidement à un grand nombre de personnes. Mais elle ne touche pas tout le monde de la même façon, les personnes très âgées ou les personnes déjà malades sont les plus vulnérables. En revanche, très peu de cas ont été détectés chez les enfants par exemple. De plus, beaucoup de personnes en ont été guéries. Et les mesures d’hygiène recommandées, comme se laver les mains régulièrement et tousser dans le pli du coude, permettent de lutter contre la propagation de ce virus.

D’où il vient ce coronavirus ?

C’est un virus qui vient de Chine. S’il est invisible à l’œil nu, au microscope on peut voir qu’il est entouré d’une couronne (corona en latin) d’où son nom. Il est apparu à la fin de l’année 2019 en Chine, dans la ville de Wuhan. Le coronavirus se transmet de l’animal à l’homme. On soupçonne le pangolin, un petit mammifère à écailles, d’être l’animal qui a transmis le virus à l’homme. Une personne en aurait mangé après l’avoir acheté sur un marché de Wuhan.

Si je tousse, cela veut dire que j’ai le coronavirus ?

Les symptômes du coronavirus peuvent être ceux d’une grippe : fièvre, courbatures, fatigue, toux et des problèmes pour respirer. La toux n’est donc pas l’unique symptôme. Et puis, la bonne nouvelle pour les enfants, et cela, c’est très rassurant, c’est qu’ils sont très peu touchés par ce virus ! Si les scientifiques ne savent encore l’expliquer, les parents peuvent s’emparer rapidement de ces chiffres rassurants pour toutes les jeunes fratries !

Pourquoi je dois me laver les mains tout le temps ?

Ce sont les recommandations d’hygiène essentielle. Se laver souvent les mains avec du savon, c’est éviter de propager les virus et les bactéries présentes autour de nous. Les mains sont les principaux vecteurs, on les met souvent ensuite sur son visage, dans sa bouche… Il faut aussi se moucher avec un mouchoir jetable, et si on éternue, le faire dans son coude. Ces recommandations simples et de bon sens permettent de prendre soin de soi et de tous ceux qui nous entourent.

Pourquoi ne fait-on plus la paix du Christ à la messe ?

Comme il s’agit d’un virus très contagieux, qui se transmet par les toutes petites gouttelettes respiratoires qui peuvent rester sur les mains, la plupart des prêtres prennent des mesures pour éviter la propagation du virus et protéger les personnes les plus fragiles. On peut très bien le remplacer par un signe de tête, ou un sourire.