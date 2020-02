Vidéo : pourquoi le Carême dure 40 jours ?

Comme son nom l’indique, le Carême, qui vient du latin « quadragesima » pour « quarantième », dure 40 jours. Ce chiffre n’a pas été choisi au hasard : dans la Bible, il est un symbole de lutte et de purification. « Pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim », nous disent les Évangélistes Marc et Matthieu, à propos de Jésus. Établi dès le IVe siècle, le Carême se termine le Jeudi Saint depuis le Concile Vatican II. Au cours de cette période, l’Église appelle tous les chrétiens à observer un temps de pénitence et de jeûne, à la mesure de chacun.