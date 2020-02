Coronavirus : à Paris et dans l’Oise, les fidèles devront communier dans la main

Le diocèse de Paris a annoncé samedi matin qu’un prêtre du diocèse âgé de 43 ans, rentré mi-février d’Italie où il résidait jusqu’à présent, a été diagnostiqué positivement au coronavirus Covid-19. « Il est hospitalisé depuis hier soir et son état de santé est rassurant », indique le diocèse.

Quant au diocèse de Beauvais, après la mort d’un enseignant de 60 ans et un deuxième cas confirmé dans le département, avec un homme de 55 ans hospitalisé au CHU d’Amiens, dans un état grave, il a transmis une série de recommandations à ses pasteurs dans la perspective des messes dominicales.

Outre les consignes générales du le Ministère de la Santé, notamment de se laver les mains très régulièrement, les diocèses de Versailles, Paris et Beauvais demandent aux fidèles de ne pas échanger à la messe de poignée de main en signe de paix. Il est surtout demandé à tous les prêtres des diocèses de Paris, Versailles et Beauvais de privilégier la communion uniquement dans les mains des fidèles et de refuser de la donner dans la bouche. Les deux diocèses demandent également à ce que l’eau des bénitiers soit vidée.

Enfin, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, et Mgr Aumonier, évêque de Versailles, demandent aux prêtres qui concélèbrent la messe de « communier par intinction », c’est-à-dire de tremper l’ostie dans le vin plutôt que de boire au calice. ce dernier recommande également « aux prêtres de se laver les mains après avoir donné la communion, même dans la main ».

Au delà ces messages de prévention et des consignes, il est vivement recommandé à tous les catholiques de s’unir par la prière avec les malades et les soignants. L’archevêque de Paris se confie à l’intercession de sainte Geneviève, dont on fête cette année le 1.600ème anniversaire.