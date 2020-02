Comment se sont construits les rites chrétiens ?

Le sens nouveau des dix commandements

Pour décrire le comportement du disciple de Jésus, le Catéchisme de l’Église catholique, comme ses devanciers, suit l’ordre des dix commandements, dix « paroles de vie » données à Moïse pour que le peuple d’Israël les garde au bénéfice du monde entier. Avec Jésus, ces dix commandements sont « accomplis » : ils ne sont pas abolis mais ils prennent un sens nouveau.

Ainsi, nous devons toujours nous garder d’adorer les images et nous sommes invités à observer un jour de repos hebdomadaire. Mais ces commandements, comme tous les autres, prennent un sens nouveau, en référence à Jésus-Christ. L’image de Dieu, c’est Jésus : « Qui m’a vu a vu le Père ». La vénération des images n’est légitime que si elles conduisent à l’adoration du seul Seigneur. De même, le sabbat qui clôturait la semaine s’accomplit dans le dimanche qui ouvre les temps nouveaux et annonce le repos de la Résurrection (He, 4).

La référence au Christ est particulièrement nette pour le mariage. Jésus avait rappelé la parole de la Genèse : « L’homme quittera son père et sa mère… » Les prophètes avaient employé l’analogie du mariage pour évoquer l’alliance de Dieu et de son Peuple. Saint Paul l’applique à l’alliance du Christ et de l’Église (Eph 5, 32). « Ce mystère est grand » : morale et mystique se rencontrent.

Les fêtes et les sacrements

Deux des fêtes principales en Israël, Pâque et Pentecôte, se retrouvent dans la liturgie chrétienne : à Pâques, nous fêtons la libération, non plus de l’Égypte, mais du péché et de la mort. À la Pentecôte, nous célébrons le don, non plus seulement de la Loi, mais de l’Esprit Saint qui habite en nos cœurs, comme le prophétisaient Jérémie (31, 33) et Ézéchiel (36, 26-27).

La circoncision se retrouve dans le baptême, circoncision du cœur (Dt 30,6). Les enfants mâles reçoivent le signe de leur appartenance au peuple d’Israël par le signe de la circoncision. Hommes et femmes de tous les peuples deviennent chrétiens par le baptême que saint Paul appelle la « circoncision du Christ » (Col 2, 11), la circoncision du cœur qu’entrevoyaient le prophète Jérémie (4, 4) et le livre du Deutéronome (30, 6) : « Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives ».

Le temps de l’accomplissement

En portant à leur accomplissement les commandements et les rites de l’Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance ne les supprime pas. Elle les assume et les transforme, leur donnant leur sens plénier et leur destination universelle.