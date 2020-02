Coronavirus : la messe historique à la cathédrale de Genève reportée

Considérée comme un lieu de culte emblématique du protestantisme, la cathédrale Saint-Pierre de Genève devait accueillir pour la première fois depuis la Réforme calviniste une messe catholique, ce samedi 29 février. Un événement couronnant un réel rapprochement œcuménique entre les communautés chrétiennes de la ville. Mais il faudra encore attendre sans doute quelques semaines ou quelques mois pour célébrer ce rapprochement car l’évènement vient d’être annulé.

Lors d’une conférence de presse ce vendredi 28 février, le conseiller fédéral de la santé, Alain Berset, a annoncé que « toutes les manifestations rassemblant un grand nombre de personnes sont annulées ». Précisant, selon ses informations que « l’infection se transmet entre les personnes qui se trouvent à moins de deux mètres l’une de l’autre, et pendant quinze minutes d’affilé ». Une précision qui concerne de fait cette messe historique qui allait rassembler toutes les communautés chrétiennes de la ville, assises sur des bancs côte à côte, et certainement plus de quinze minutes. Toutefois, plus que d’une annulation, il s’agit d’un report, l’histoire reprendra sans doute le dessus sur l’actualité !