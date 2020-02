Comment l’amour d’un homme et d’une femme est nourri par l’Eucharistie

“L’Eucharistie est la source même du mariage chrétien. Le sacrifice eucharistique, en effet, représente l’alliance d’amour entre le Christ et l’Église, en tant qu’elle a été scellée par le sang de sa croix. C’est dans ce sacrifice de la nouvelle et éternelle Alliance que les époux chrétiens trouvent la source jaillissante qui modèle intérieurement et vivifie constamment leur alliance conjugale.”

Après les premières années de mariage et les émois du début qui s’estompent petit à petit, l’amour entre les époux évolue vers quelque chose de plus profond. C’est un cap parfois difficile à passer pour de nombreux couples et il peut être alors tentant d’aller chercher l’amour ailleurs. C’est précisément dans ces moments plus délicats que le couple a besoin de nourrir son amour à l’aide de l’Eucharistie, comme l’explique Jean Paul II dans son exhortation apostolique Familiaris Consortio.

Jésus nous aimait d’un si grand amour qu’il est non seulement mort sur la croix, mais il s’est aussi fait nourriture pour nous dans l’Eucharistie. Cet exemple de sacrifice et ce désir de communion intime est pour nous un modèle à suivre. Même si nous n’atteindrons jamais les hauteurs d’un tel amour dans cette vie, nous pouvons essayer de le refléter à notre mesure au sein de notre couple.

L’Eucharistie, source de charité

Jean Paul II explique également en quoi recevoir Jésus dans la communion peut nourrir la vie de charité dans nos foyers.

“En tant que représentation du sacrifice d’amour du Christ pour l’Église, l’Eucharistie est source de charité. Et dans le don eucharistique de la charité, la famille chrétienne trouve le fondement et l’âme de sa « communion » et de sa « mission » : le Pain eucharistique fait des différents membres de la communauté familiale un seul corps, une manifestation et une participation à la vaste unité de l’Église ; d’autre part, la participation au Corps « livré » et au Sang « versé » du Christ devient pour la famille chrétienne une source inépuisable de dynamisme missionnaire et apostolique.”

Si Jésus est la source de tout amour, pourquoi ne pas nous tourner vers Lui pour renouveler l’amour au sein du couple et de la famille ? Nous n’associons pas toujours l’amour conjugal à l’amour incarné par Jésus, or saint Paul avait déjà parfaitement fait le lien entre les deux. Dans sa lettre aux Éphésiens, ses mots nous rappellent que nous devons nous aimer comme le Christ nous aime, de cet amour si clairement manifesté par Lui dans l’Eucharistie : “Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré lui-même pour elle”. (Ep 5,25)