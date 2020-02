Maman, j’ai rétréci les cathédrales !

© Nicolas Dufaure L'exposition "Gothique - Le temps des grandes cathédrales" présente des maquettes de cathédrales européennes confectionnées par Luciano Xavier Dos Santos, artiste maquettiste. De gauche à droite, Amiens, Strasbourg, Beauvais et Milan.

« Il est venu le temps des cathédrales, Le monde est entré, Dans un nouveau millénaire », chantait Bruno Pelletier dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris qui a fait fureur à la fin des années 1990. À Ulm (sud de l’Allemagne), une exposition de miniatures de cathédrales met en valeur l’architecture gothique en Europe. L’Allemagne, l’Italie, la France et la Suisse sont représentées. Les dix-huit modèles, à l’échelle de 1/200, seront exposés jusqu’au 20 mars 2020. Ils sont l’œuvre du maquettiste et artiste brésilien Luciano Xavier Dos Santos. Les lecteurs d’Aleteia le connaissent bien : nous lui avions consacré un court portrait en 2018 quand il était de passage en France.

Passionné de modélisation, il a fabriqué ses modèles entre 2016 et 2019 à partir de matériaux très simples (carton, allumettes, brochettes, cure-dents et peinture acrylique), leur consacrant à chacun de un à trois de travail. Pesant jusqu’à 5,5 kg, les miniatures mesurent jusqu’à 96 cm de long. L’exposition d’Ulm met en avant les particularités architecturales des édifices ainsi que l’influence mutuelle que les bâtisseurs ont eue les uns sur les autres, permettant de comprendre la signification historique et culturelle des cathédrales gothiques en Europe et de soutenir la préservation de la cathédrale d’Ulm. Cette dernière, qui détient le record du plus grand clocher au monde, est l’un des points d’orgue de cette exposition.

🇫🇷 Détail de la maquette de la cathédrale de #Rouen. 🇩🇪 Detail des Modells der Kathedrale von Rouen. 🇬🇧 Detail of the scale model of the Cathedral of Rouen. pic.twitter.com/lUxGy7OxNm — Luciano Xavier (@lucxasa) December 13, 2019

La France est largement mise à l’honneur dans ce salon. Parmi les monuments représentés, on reconnaît en effet la basilique Saint-Denis et les cathédrales de Laon, Paris, Chartres, Bourges, Reims, Amiens, Rouen, Beauvais, Strasbourg, ainsi que la Sainte-Chapelle. Conçue de façon itinérante, l’exposition devrait prendre ses quartiers dans la cathédrale de Cologne en 2022.

🇫🇷 Maquette de la cathédrale de #Bourges, en #France. 🇩🇪Modell der Kathedrale von Bourges, #Frankreich. 🇬🇧 Scale model of the Cathedral of Bourges, France. pic.twitter.com/yplsJyskiF — Luciano Xavier (@lucxasa) February 24, 2020

À découvrir aussi : les cathédrales à avoir vues dans sa vie