Coronavirus : une campagne de prière à l’Esprit-Saint en Italie

Avec au moins 322 personnes contaminées et dix décès selon les autorités sanitaires, l’Italie est le pays d’Europe le plus touché par l’épidémie de Covid-19. De nombreuses mesures de précaution, parmi lesquelles la mise en quarantaine d’une dizaine de villes au nord, l’annulation de toutes les messes en Lombardie, ainsi que des événements culturels et sportifs ont été décidées.

Face à cette situation, les responsables du mouvement du renouveau charismatique italien lancent jeudi 27 février une prière nationale à l’Esprit-Saint. Tous les fidèles sont invités à se réunir chez eux chaque soir entre 19h et 23h pour des veillées de prière. Il s’agit de la réponse des communautés charismatiques à l’appel à la prière de l’Épiscopat italien face au nombre croissant de cas d’infection par le coronavirus Covid-19.

« En signe d’union dans la prière, nous vous invitons tous à allumer chaque soir une bougie et à la placer près de la fenêtre, sur le balcon ou devant la maison » – a proposé Salvatore Martinez, président du mouvement du renouveau charismatique italien Rinnovamento nello Spirito Santo.

