Coronavirus : le Vatican reporte plusieurs évènements

Avec au moins 300 personnes contaminées et sept décès enregistrés, l’Italie est devenue en quelques jours le territoire d’Europe le plus touché par l’épidémie de Covid-19. Le pays a rapidement pris de nombreuses mesures de précaution, parmi lesquelles la mise en quarantaine d’une dizaine de villes au nord, l’annulation de toutes les messes en Lombardie, ainsi que des événements culturels et sportifs. Une réorganisation qui touche jusqu’au Vatican. Comme le rapporte Vatican News, le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège Matteo Bruni a annoncé le report de plusieurs rendez-vous « dans des lieux fermés et avec un afflux important du public ». Entre autres, une conférence au sujet d’un ouvrage consacré au cardinal Celson Costantini, qui devait se tenir à l’Université pontificale Urbanienne, en présence notamment du cardinal Parolin. L’audience générale du mercredi 26 février sur la place Saint-Pierre sera quant à elle maintenue.

Différentes mesures sanitaires

Plusieurs mesures sanitaires exceptionnelles ont été prises, comme l’installation de « distributeurs de désinfectant pour les mains » dans les bureaux d’accès à la Cité du Vatican. Un médecin et une infirmière de garde resteront également présents afin de pouvoir porter immédiatement assistance aux patients qui présenteraient des symptômes liés au Covid-19. « La Direction de la santé et de l’hygiène de l’État de la Cité du Vatican est en contact permanent avec la région du Latium et le groupe de travail du ministère de la Santé et suivra et diffusera toutes les recommandations qui lui seront fournies », a affirmé Matteo Bruni, précisant que « les procédures prévues dans les accords avec le ministère italien de la santé » seraient appliquées au besoin par le personnel de la Cité-État.

Certains pèlerinages diocésains au Vatican ont eux aussi été annulés. Comme celui de la Katholische Jungschar Südtirols (Action catholique germanophone du diocèse de Bolzano-Bressanone) qui devait se rendre à Rome avec un millier d’enfants de chœur, et qui a dû annuler son déplacement en raison des risques de propagation du virus. Lundi 24 février, le bilan du coronavirus a atteint 2.592 morts en Chine continentale. La Corée du Sud est le deuxième plus grand foyer avec 833 cas dans l’ensemble du pays et sept morts. Mgr Mario Delpini, archevêque de Milan, invitait au cours d’un entretien donné à Vatican News à garder « une certaine sérénité » et à « avoir confiance dans les institutions en charge ».