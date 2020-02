Une agence d’intérim entièrement dédiée… aux personnes handicapées

C’est un pas supplémentaire vers l’intégration par le travail des personnes handicapées qui vient d’être franchi. Une agence d’intérim entièrement dédiée aux demandeurs d’emploi en situation de handicap vient d’ouvrir à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Inaugurée par le groupe Randstad et Fastroad, entreprise adaptée spécialisée dans le transport, cette première agence baptisée « Kliff par Randstad » vise à accompagner quelque 250 personnes handicapées dans l’emploi d’ici 2021.

« Alors que la pénurie de compétences s’aggrave un peu plus chaque jour, le handicap doit être considéré pour ce qu’il est : une opportunité », a assuré François Béharel, président du groupe Randstad France, à l’occasion de l’ouverture de l’agence. « Une opportunité de donner corps à l’entreprise inclusive, une opportunité de nous nourrir de nos diversités, une opportunité, enfin, de considérer chacun sous le seul prisme pertinent, celui de ses compétences ». Deux autres agences, une à Paris et une à Lyon, vont ouvrir leurs portes sur le même modèle cette année. D’ici 2022, le réseau « Kliff par Randstad » vise l’ouverture de cinq agences réparties sur l’ensemble du territoire et l’embauche d’au moins 1.250 salariés intérimaires en situation de handicap.

18% des personnes handicapées au chômage

Aujourd’hui, la loi prévoit une obligation d’emploi des travailleurs handicapés à hauteur de 6% pour toutes les entreprises de plus de 20 salariés ainsi que pour les administrations publiques. Une mesure loin d’être appliquée : d’après les derniers chiffres avancés par Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, le quota d’emploi de personnes handicapées est de 3,4% dans le secteur privé et de 5,5% dans le secteur public. 18% des personnes handicapées, soit près de 515.000 personnes, sont actuellement au chômage contre une moyenne de 8,6% pour l’ensemble de la population active.