« C’est l’amour qui te fait marcher », Cavani salue sa famille après son 200e but

« Je suis un peu émotionné car je regardais ma famille, là-bas : ils sont toujours derrière moi à pousser, à essayer de donner l’amour et à la fin c’est ça qui te fait marcher, qui te fait aller avant et ça me donne beaucoup d’émotion ». Après avoir marqué son 200but sous les couleurs du PSG, l’attaquant uruguayen Edinson Cavani semblait complètement bouleversé.

Au micro, « El Matador » s’est confié sur ce « moment très très spécial » survenu après un mois de janvier qu’il a qualifié de « difficile ». « Je suis ici pour donner le maximum », a-t-il soufflé. Et il semblerait que l’amour qu’il reçoit de la part de ses proches lui donne des ailes et lui permette de se surpasser. Le numéro 9 parisien a ému les foules et même Neymar lui a rendu hommage dans une story Instagram. Un moment magnifico.

