« Mamie Lego », celle qui construit des rampes pour fauteuil roulant…en Lego

On la surnomme « mamie Lego » car elle construit des rampes d’accès pour fauteuils roulant à l’aide de briques de legos. Rita Ebel, une Allemande de 62 ans habitant à Hanau, à une vingtaine de kilomètres de Francfort, a été victime d’un grave accident de la route il y a vingt-cinq ans. Depuis, elle se déplace en fauteuil roulant, ce qui lui a permis de constater que certains bâtiments anciens de la ville n’étaient pas équipés de façon à pouvoir accueillir les personnes invalides.

Chaque jour, aidée par son mari, elle consacre deux à trois heures de son temps personnel à construire des rampes bigarrées qui ne manquent pas d’attirer l’attention des habitants de la ville. Ce qui est justement l’effet qu’elle recherche. « Personne ne passe devant une rampe en Lego sans y jeter un coup d’œil, que ce soit un enfant qui essaie de retirer une brique ou un adulte qui sort son portable pour prendre une photo », explique-t-elle en riant.

Capture d'écran YouTube / Menschen in Hanau Un exemple de rampes construites par Rita Ebel.

Et c’est justement l’objectif qu’elle poursuit : éveiller les consciences au sujet de l’accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées. Faisant d’une pierre deux coups, elle rend service aux personnes invalides. Pour chaque rampe, huit tubes de colle et des centaines de briques sont nécessaires. Ce projet est possible grâce aux dons de Lego que reçoit le couple. Rita Ebel a envoyé ses créations en Suisse et en Autriche. Qui sait, peut-être finiront-elles par gagner toute l’Europe.

