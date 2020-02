Le tour de manège qui va vous faire lâcher votre smartphone

Vous offriez un tour de manège à votre enfant avec l’objectif inavoué de lire vos mails tranquillement assis sur un banc ? À Nice, dans le parc public des Arènes de Cimiez, ce n’est plus possible ! Jean-Pierre Speidel, ancien créateur du musée de la curiosité et de l’insolite de Nice, collectionneur passionné d’attractions vintage, a revisité ses anciennes attractions, datant à l’origine des années 30, conçues à l’ancienne, afin de les faire fonctionner à l’huile de coude… des parents ! « J’ai démonté tous les moteurs pour les remplacer par des engrenages et mécanismes qu’il faut actionner à la main. Car mes manèges sont 100% écolos et fonctionnent uniquement à la propulsion parentale », explique-t-il à nos confrères de Nice Matin

« Mais pourquoi ? » seraient en droit de se demander les parents appelés désormais à tourner une manivelle. « J’ai observé les parents dans les jardins. Ils restent assis, le nez sur leur portable. Alors, dans mes parcs, je leur ai donné un rôle pour qu’ils deviennent acteurs des joies de leurs enfants », explique ce sensible défenseur des joies familiales. Aux parents donc de se retrousser les manches pour actionner la manivelle, pousser, tirer, actionner des leviers afin de faire tourner les chaises volantes, le carrousel, les balançoires, les chaises à bascule… Les mails peuvent bien attendre.