La petite Notre-Dame

C’est dans une église totalement restaurée, après deux ans d’importants travaux, que Mgr Matthieu Rougé consacrera ce samedi 22 février, à 10h, le nouvel autel de Saint-Hermeland, à Bagneux. Lors de cette célébration rare et exceptionnelle, l’évêque placera dans l’autel un reliquaire contenant un ossement de saint Hermeland. Il s’agit de l’os du talon, prélevé en 1848 sur les reliques du saint conservées à la collégiale de Loches (Indre-et-Loire), en remplacement des reliques dispersées à la Révolution. Né à Noyon (Oise), saint Hermeland (640-718) renonça à une belle carrière à la cour de Clotaire III, pour devenir moine à l’abbaye de Saint-Wandrille avant de fonder une nouvelle abbaye sur l’île d’Aindre (estuaire de la Loire), où il mourra en réputation de sainteté.

La petite église de Bagneux, dédiée au saint, fut construite entre 1160 et 1230, à peu près comme sa célèbre grande sœur Notre-Dame de Paris, avec laquelle elle partage les pierres de la même carrière et sans doute les mêmes ouvriers, d’où son surnom de « petite Notre-Dame ». Relativement méconnue du grand public, elle est pourtant célèbre chez les spécialistes de l’art gothique, et fut l’une des premières à être classée monument historique en 1862, la même année que le Mont-Saint-Michel. Intégralement restaurée ces deux dernières années, « des dalles de la nef à la toiture du clocher » notamment par la ville, propriétaire de l’édifice, son intérieur blanc et lumineux offre aux paroissiens un lieu de silence et de prières exceptionnels.

