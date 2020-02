Quel est le point commun entre Jean Dujardin et Nicolas Hulot ?

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Audrey Tautou, David Beckam, Caroline de Monaco, Jean-Jacques Goldman, Vianney, Jean Dujardin, Nicolas Hulot… Les uns sont chanteurs, les autres acteur, ancien ministre, présentateur, princesse ou encore footballeur. Et savez-vous quel est leur point commun ? Dans leur jeunesse, ils sont tous passés par une école très spéciale : le scoutisme. Et cela les a favorablement marqués. Les expériences vécues ont forgé leurs caractères et parfois même leur carrières, leur transmettant des valeurs fortes ad vitam.

En images : Ces personnalités ont un point commun : le scoutisme