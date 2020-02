Brexit : les évêques britanniques solidaires « de tous les citoyens européens vivant ici »

Conséquence du Brexit, Londres a récemment détaillé son nouveau système d’immigration (EU Settlement Scheme) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, l’Église d’Angleterre et du Pays de Galles a décidé de se mobiliser pour aider les citoyens de l’Union européenne vivant au Royaume-Uni dans les démarches qu’ils vont devoir entreprendre pour continuer à vivre légalement dans le pays. En effet, ces derniers ont jusqu’au 30 juin 2021 pour postuler en ligne en répondant au formulaire conçu en fonction des accords post-Brexit. Selon les dernières estimations, plus d’un quart des personnes concernées n’auraient pas encore répondu à ce formulaire, ce qui les expose au risque de perdre leur droit d’habiter et de travailler Outre-Manche, ainsi que d’accéder aux services sociaux britanniques.

Dans une lettre écrite à tous les évêques cette semaine, Mgr Paul McAleenan, l’évêque chargé des questions de migration au sein de l’Église Catholique britannique, a rappelé : « Nous sommes particulièrement préoccupés du sort des personnes âgées et vulnérables, celles qui pourraient avoir des difficultés à suivre la procédure en ligne, qui nécessitent de l’assistance, jusque celles qui ignorent même les risques qu’elles encourent. Dans de nombreux cas, c’est avec l’Église que ces personnes entretiennent leur unique contact avec la société. »

En conséquence, Mgr McAleenan a demandé aux paroisses d’inclure l’appel dans leurs prochaines publications en soulignant que « l’Église Catholique d’Angleterre et du Pays de Galles est solidaire de tous les citoyens européens qui vivent ici. Ils représentent une des richesses de nos paroisses, de nos écoles et de nos communautés. »

À découvrir : ces saints patrons des pays européens