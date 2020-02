Le Christ n’est pas venu abolir la loi mais “apporter sa grâce”

Le Christ n’est pas venu abolir ces prescriptions, a souligné le pape François, mais “apporter sa grâce” pour les vivre en toute liberté. Il a non seulement expliqué la “signification plus profonde” de ces règles mais également indiqué “l’esprit avec lequel il faut les respecter”. Jésus encourage donc à passer d’une “observance formelle” de la loi à une “observance substantielle” : avec la volonté de l’accueillir avant tout “dans son cœur”. C’est du cœur, a-t-il pointé, que partent “les bonnes et les mauvaises actions”.

De cette manière, a formulé le chef de l’Eglise catholique, on comprend que lorsque l’on n’aime pas son prochain, on se tue en quelque sorte soi-même et l’on tue son prochain. La guerre et ses conséquences ne sont pas seules responsables de morts, a-t-il estimé, « la langue aussi tue », notamment par les médisances. Car “la haine, la rivalité et les division tuent la charité fraternelle” qui est à la base des rapports interpersonnels, a-t-il déclaré. Ainsi, lorsque l’on accueille la loi de Dieu dans son cœur, on comprend qu’il faut “abandonner un style de vie fait de promesse non tenues”.

S’il n’est pas “facile” de vivre les commandements de cette façon, a encore confié le successeur de Pierre, le Christ offre “l’aide de son amour” afin que chacun puisse “accomplir volonté de Dieu, l’aimer et aimer ses frères”. Les fidèles doivent donc lui “faire confiance” et accueillir “la main qu’Il tend constamment”. Voici la voie à suivre « pour vivre en chrétien”, a-t-il soutenu.