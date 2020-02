A Saint-Séverin, Geneviève se refait une beauté pour son anniversaire

© Église Saint-Séverin Fresque de la chapelle Sainte Geneviève (église Saint-Séverin) représentant sainte Geneviève recevant le voile des vierges consacrées de la part de saint Germain l'Auxerrois (par Alexandre Hesse).

Alors que le 1.600anniversaire de la sainte patronne de Paris donne lieu tout le long de l’année à différentes festivités, la chapelle Sainte Geneviève située dans l’église Saint-Séverin (Varrondissement) va bénéficier d’un vaste projet de restauration. De style gothique flamboyant, à quelques pas de la cathédrale Notre-Dame, elle a vu sa fréquentation augmenter considérablement depuis l’incendie qui a affecté Notre-Dame en avril 2019. C’est grâce au don d’un généreux mécène que ce projet estimé à 230.000 euros va pouvoir enfin voir le jour. Les travaux commenceront dans la semaine du 17 au 23 février 2020 et devraient s’achever en octobre, juste à temps pour accueillir les reliques de la sainte qui seront exposées dans la chapelle les 20, 21 et 22 novembre.

« Le plus spectaculaire, ce sera les fresques », indique à Aleteia le père Guillaume Normand, curé de la paroisse, expliquant qu’elle sont à ce jour fortement encrassées. Exit les couleurs sombres qui nécessitent d’écarquiller les yeux et place, donc, à « des couleurs chatoyantes ». Au nombre de quatre – deux grandes et deux plus petites – ces peintures murales d’Alexandre Hesse datées du milieu du XIXe siècle donnent à voir différentes scènes de la vie de la sainte Geneviève, tantôt représentée avec ses moutons, tantôt distribuant du pain aux Parisiens ou recevant le voile des vierges consacrées de la part de l’évêque saint Germain.

La grande verrière d’Émile Hirsch montrant sainte Geneviève rendant la vue à sa mère sera nettoyée et renforcée afin d’être protégée des intempéries extérieures. Idem pour les ex-voto et l’autel qui bénéficieront d’un coup de propre, tandis que le parquet sera poncé et la mise en lumière révisée. Un travail de restauration sera également effectué sur les murs extérieurs de la chapelle afin qu’il n’y ait pas infiltration d’eau. Ce vaste coup de lift apparaît comme un beau cadeau d’anniversaire pour la sainte.